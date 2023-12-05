"حماة الوطن" يُنظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

نظمت أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وفقرة غنائية للتراث المصري، وذلك بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات.

وأكد المشاركون بالاحتفالية علي ضرورة حث المواطنين علي المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها البلاد.