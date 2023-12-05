الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يُنظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وفقرة غنائية للتراث المصري، وذلك بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات.

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مؤتمر انتخابى حاشد لـ"حماة الوطن" فى المنيا لدعم الرئيس السيسى (صور)

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مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسى بالفيوم (فيديو)

وأكد المشاركون بالاحتفالية علي ضرورة حث المواطنين علي المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

التواصل الشعبي الدكتورة مها الأنصاري السيسي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي

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