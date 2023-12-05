الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر انتخابى حاشد لـ"حماة الوطن" فى المنيا لدعم الرئيس السيسى (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، اليوم، مؤتمرًا انتخابيًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024. 

حضر المؤتمر اللواء هشام بشر، أمين عام الحزب في محافظة المنيا، الدكتور أحمد فاروق الجهمي الأمين المساعد، اللواء مصطفي الطحاوي الأمين المساعد، واللواء زكريا الشيمي أمين التنظيم بالمحافظة، محمد صلاح مخيمر أمين بندر المنيا، أحمد حلمي أمين تنظيم البندر وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من أهالي مدينة المنيا، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وفي كلمة خلال المؤتمر، أكد اللواء هشام بشر أن حزب حماة الوطن يدعم بقوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أن السيسي هو رجل مصر القوي الذي استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي كبير وأن حزب حماة الوطن سيعمل بكل جهد من أجل إعادة انتخابه رئيسًا لمصر.

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وخلال المؤتمر، تم إطلاق حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تحمل شعار "مكملين مع السيسي".

كما أكد نائب مطرانية المنيا في كلمته أن الرئيس السيسي رئيس مقاتل اقتحم العديد من الملفات والمشكلات التي عاني منها المواطن المصري علي مدار السنوات الطويلة الماضية واستشهد بقول الراحل البابا اشنودة أن مصر ليس وطنا نعيش فيه وإنما وطن يعيش فينا واستكمل البابا تواضروس الثاني حب الوطن، مؤكدًا أن وطن بلا كنيسة أفضل من كنيسة بلا وطن، مضيفا أنه يكفي المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتدليل علي ذلك، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتميز بالحنية علي المواطنين ويطبطب علي المواطن المصر، منوهًا إلى أن الكنيسة كعادتها تلبي النداء وسنقوم بتأييد الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات.

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المنيا حزب حماة وطن مؤتمر تأييد السيسي اللواء هشام بشر أمين عام الحزب الانتخابات الرئاسية 2024

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