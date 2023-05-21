"أسئلة مجانية" في اليوم الثاني لمبادرة تميز لحزب حماة وطن بالمنيا (صور)

واصلت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن تنفيذ فعاليات اليوم الثانى لمبادرة تميز المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوى بقسميه العلمى والأدبى للعام الدراسى 2022- 2023 والتى تقام من خلال محاضرات للمراجعات النهائية للمنهج الدراسى و يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء التعلميين ذوى الكفاءة المهنية فى جميع المناهج الدراسية.

من جانبها، أكدت مديحة بدوى، منسقة المبادرة، أن الحزب حريص على الاستعانة بأفضل المعلمين والخبراء فى جميع المواد الدراسية والتى شهدت إقبال متزايد عن اليوم السابق حيث تعدى عدد الحضور أكثر من 1300 طالب، كما شهد اليوم توزيع مذكرات مجانية على الطلاب تضم اهم النقاط والاسئلة المهمة.

وأضاف سليم الواعر، أمين العمل بأمانة سمالوط غرب، أن الحزب استعان بأفضل التقنيات فى قطاع التكنولوجيا السمعية والبصرية للوصول إلى مدى جودة عالية فى الشرح.

من جانبه، أكد حسن خيرى الأمين المساعد لامين التعليم إن اليوم شهد محاضرات لغة عربية لأحمد جمال وكيمياء لقدمها ملاك حبييب ولغة إنجليزية قدمها وجيه جمال وذلك بالقاعة.

كما شهد اليوم الثانى للمبادرة محاضرات فى مادة الرياضيات قدمها مصطفى يوسف بمقر الحزب وكانت المحاضرات قد بدأت من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.

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