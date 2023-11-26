أمين "حماة الوطن" بالمنيا: أدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن دعم الرئيس السيسى يأتي كرد للجميل للرجل الذى لبى نداء الوطن فى الظروف الصعبة، وهو الآن، يستحق الاصطفاف خلفه لاستكمال الإنجازات التى بدأها الرئيس، ومواجهة التحديات التى نواجهها لكى تصل رسلتنا إلى العالم، إننا جميعنا خلف قيادتنا السياسية وأدعو الجميع أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمركز سمالوط، بحضور د.أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية، هانى العتال أمين أمانة الإعلام المركزية وأحمد مصطفى أمين مساعد التنظيم على مستوى الجمهورية والنائب كريم بدر حلمى، واللواء هشام بشر امين المحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة القران الكريم وعقبة كلمات الحضور من المشاركين فى المؤتمر.