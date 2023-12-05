الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسى بالفيوم (فيديو)

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب "حماة الوطن" مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الفيوم، لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال فيلم قصير تناول أبرز محطات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال 9 سنوات، نجح خلالها في حماية البلاد من مخططات الإرهاب ووقف بالمرصاد لأعدائها.

كما استعرض المؤتمر أهم كلمات الرئيس السيسي خلال فترة ولايته، وأهم مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تعاملت الدولة مع الأزمات المتلاحقة بدايًة من أزمة كورونا، وصولًا إلى الحرب على غزة وجهود مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وشهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة الوطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قيام  المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وامتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغاني الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

حماة وطن الفيوم مصر الثروة السمكية الكبارى

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