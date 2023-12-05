"شعبة الملابس الجاهزة": أسعار المنتجات الشتوية هذا العام مناسبة للجميع

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إنه مع ارتفاع مستويات التضخم هذا العام، قامت المصانع بتنويع مستويات الخامات التي تُنتجها لتتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وأضافت “هيكل” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن أسعار الملابس الشتوية هذا العام مقبولة للجميع.

وأوضحت أن هناك إقبال على الشراء منذ نهاية الجمعه البيضاء ومستمرة بسبب الاعياد المقبلة واحتفالات العام الجديد، ومن المتوقع أن تشهد مزيد من الإرتفاع في المبيعات .

المجلس التصديري للملابس يشارك في المعرض الدولي للمنسوجات

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة السيدة ماري لويس بشارة المشاركة بالدورة الـ 16 من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات - International Apparel & Textile Fair IATF - بمركز دبى التجارى العالمى فى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلي 29 نوفمبر 2023.

وقالت ماري لويس بشارة، إن المجلس شارك بجناح مكون من 9 مصانع مصرية تتبع قطاع الملابس الجاهزة من أعضاء المجلس وإن المعرض في نسخته الحالية يشهد زخم ومشاركة موسعة من مصر، الصين، تركيا، بولندا، فرنسا، كوريا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، بيلاروسيا، هونغ كونغ، ماليزيا، سريلانكا، إندونيسيا، الهند، والعديد من الدول الصناعية وأشهر الماركات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم

أشارت مارى لويس بشارة، إلي أن المعرض قد حقق على مدار الـ 15 دورة السابقة نجاحاً بارزاً ليصبح علامة تجارية رائدة في منطقة الدول العربية والخليجية لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة، وجذب نحو 28,500 زائر من مختلف الأسواق العالمية.

وأكدت ماري لويس ، أن هذه الدورة قد شارك بها نحو 490 عارض من العديد من الأسواق الدولية وقد شهد الجناح المصرى زيارة أكثر من 3500 زائر وتم توفير 52 فرصة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.

أضافت رئيس المجلس التصديري للملابس ، أن السوق الإماراتى أصبح مركزًا لإعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة على مستوى العالم، كما أنه من أكبر الأسواق المستوردة لقطاع الملابس الجاهزة من مصر.