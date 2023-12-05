الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي: ياسر إبراهيم ينتظم وعبد المنعم يواصل تنفيذ برنامجه التأهلي

مران الاهلي
مران الاهلي

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وانتظم ياسر إبراهيم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

وواصل محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات بعد تعادله مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الاهلى مران الأهلي كولر ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

باكيتا: وضعنا جميع السيناريوهات للتعامل مع مباراة الأهلي

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلي "رئيسة وزراء " الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية