الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

تكثف إدارة الأهلى اتصالاتها مع مسئولى اتحاد الكرة للحصول علي الموافقة الأمنية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بعد تحديد استاد برج العرب ملعبا للمباراة، مع عدم انتهاء الأعمال باستاد القاهرة.

وأرسل الأهلي خطابا رسميًا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه حضور السعة الكاملة للملعب فى مباراة شباب بلوزداد خاصة أنها المواجهة الأخيرة قبل أن تغادر بعثة الفريق على طائرة خاصة إلى مدينة جدة يوم 11 من الشهر الجاري للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 12-22 ديسمبر.

وطلب مسئولو الأهلي زيادة عدد الحضور الجماهيري من أجل تحفيز اللاعبين لحصد النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة المجموعة ومن جهة أخرى تحفيزهم قبل السفر إلى السعودية.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل 8 ديسمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، قبل التعادل بهدف لمثله أمام يانج أفريكانز التنزاني.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ميدياما الغاني، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

مران الأهلى| الفريق يستأنف تدريباته لمباراة شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد استأنف مساء أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد ‏قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.