الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الجهاز الطبى بالأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من اللحاق بمونديال الأندية

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تقريرا طبيا بحالة المصابين داخل الفريق قبل العودة إلى استئناف التدريبات؛ من أجل الوقوف على حالة كل لاعب، ومن سيكون الأقرب للدخول لقائمة المباراة المرتقبة.

وتضم قائمة المصابين كلا من: كريستو ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ورضا سليم.

موقف محمد عبدالمنعم من اللحاق بمونديال الأندية

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، موقف محمد عبدالمنعم لاعب الفريق بعد خضوعه لأشعة رنين لتحديد، حيث أثبت الفحص المبدئي أن اللاعب يُعاني من التواء في أنكل القدم ويحتاج إلى فترة من 5 إلى 8 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إلى أن "عبدالمنعم" سيغادر مع البعثة إلى السعودية، بعد التأكد من قدرته علي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال: إنه لا داعي للقلق بشأن اللاعب ولقد أخطرنا مارسيل كولر المدير الفنى أنه يمكنه التواجد والمشاركة مع الفريق فى البطولة بدون مشاكل طبية.

كان محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد خاض تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبدالمنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎.‎

كولر يكلف الجهاز المعاون بتقرير عن شباب بلوزداد الجزائرى 

في المقابل يواصل الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة من منافسات دورى الأبطال الإفريقي

وكلف كولر الجهاز المعاون بتجهيز مباريات الفريق الجزائري سواء أمام يانج أفريكانز أو ميدياما الغاني بجانب آخر 3 مباريات في الدوري الجزائري، من أجل الوقوف علي نقاط القوة والضعف للمنافس.

ويعقد السويسري جلسة مع اللاعبين علي هامش المران للحديث عن الأخطاء الفردية والدفاعية التي ظهرت في لقاء يانج أفريكانز التنزاني.

كولر طبيب الأهلى إصابة محمد عبدالمنعم مونديال الاندية شباب بلوزداد الجزائري

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