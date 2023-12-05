موعد عودة الإنترنت مرة أخرى بعد العطل الأخير (فيديو)

كشف المهندس محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن موعد عودة الإنترنت مرة أخرى بعد العطل الأخير.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن خدمة الإنترنت ستعود تدريجيًا خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أنها عادت بالفعل لبعض المناطق.

وأوضح أن أسباب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق، ترجع لعطل فني وتقني أصاب أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية، وقامت الشركة بتحويل كل شبكة على الأجهزة البديلة، موضحًا أن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

ولفت إلى أن انقطاع الإنترنت في أماكن متفرقة ومختلفة، وليس مكان محدد يرجع إلى أنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.

وأكد أن ما حدث عطل وارد حدوثه ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة.