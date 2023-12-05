الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: إسرائيل تستجيب للتحذيرات الأمريكية بشأن سقوط ضحايا من المدنيين

البيت الابيض
البيت الابيض

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التأكيد علنًا على أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتشكيل الهجمات الإسرائيلية بحيث تكون أكثر جراحية ومتعمدة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كانت مثمرة.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس للصحفيين، الأحد، عندما سئلت عن مدى تقبل إسرائيل لدعوات الولايات المتحدة لبذل المزيد لحماية أرواح المدنيين: “أعتقد أنهم استمعوا”.

وقبل ذلك بيومين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "نعتقد أن النهج الذي نتبعه حتى الآن قد حقق نتائج فعالة".

إسرائيل استوعبت الدروس 

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وعلى وجه الخصوص، يقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل قد استوعبت الدروس التي تعلمتها الإدارة من تجربتها السابقة في حرب المدن، ويصرون أيضًا على أن التوغل الأولي لقوات الدفاع الإسرائيلية في شمال غزة كان من الممكن أن يكون أوسع نطاقًا بكثير لولا تحذيرات الولايات المتحدة. لكن هذه وجهة نظر خاصة لا يشاركها فيها الجميع داخل البيت الأبيض.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية، إنهم لا يشعرون بالارتياح لاستخدام كلمة "متقبل" للتعبير عن رد إسرائيل حتى الآن على نصيحة الإدارة بشأن عملياتها العسكرية.

البيت الأبيض يشعر بقلق عميق 

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وقال هذا المسؤول إن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية التي تستهدف جنوب غزة. وقالوا إن المحادثات الأخيرة التي أجراها المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم الإسرائيليين حول عدم تكرار ما فعلته في الجزء الجنوبي من القطاع كانت “صعبة” و”حازمة” و”مباشرة”.

لكن مسؤولي الإدارة حريصون على تجنب توجيه اللوم بشكل مباشر إلى أي من التكتيكات الإسرائيلية علنًا، ومنذ بداية الحرب، قال هذا المسؤول، كان نهج البيت الأبيض إلى حد كبير هو تقديم المشورة لإسرائيل بهدوء خلف الكواليس، بدلا من فضحهم علنا.

غزة البيت الأبيض واشنطن إسرائيل المدنيين

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