القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يبدأ فى غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في غمر أنفاق غزة بمياه البحر، في محاولة لتدميرها.

كان اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فجر مفاجأة عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المقاومة في منتهى الذكاء، وكانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق بالمياه، والمقاومة اتخذت استعداداتها، فهي لديها استعدادات وخبرة لتفادي إغراق الأنفاق.

ولفت إلى أن المقاومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتخذت استعداداتها أيضًا، لأي محاولة لضرب الأنفاق بالغاز، مردفًا: "عملوا حسابهم، وسيغلقون الفتحات تمامًا ليضمنوا أن يكونوا في أمان، وذلك من الخبرة السابقة، عملوا استعداداتهم لحصار طويل المدى والتصدي لهجمات بغازات سامة".