اللواء نصر سالم يفجر مفاجأة عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة (فيديو)

فجر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، مفاجأة عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المقاومة في منتهى الذكاء، وكان هناك محاولة لإغراق الأنفاق بالمياه، والمقاومة اتخذوا استعداداتهم، لديهم استعدادات وخبرة لتفادي إغراق الأنفاق.

ولفت إلى أن المقاومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتخذوا استعداداتهم أيضًا، لأي محاولة لضرب الأنفاق بالغاز، مردفا: "عملوا حسابهم، وسيغلقون الفتحات تماما ليضمنوا أن يكونوا في أمان، وذلك من الخبرة السابقة، عملوا استعداداتهم لحصار طويل المدى والتصدي لهجمات بغازات سامة.

وأكد أن حماس لن تستسلم، لافتًا إلى أن هناك تضليلا للرأي العام العالمي بشكل ممنهج بشأن ما يحدث في غزة، موضحا أن هذا التضليل ينطلي على البعض، ويصرون أن حماس هي الشيطان الرجيم، لكن سائر دول العالم رأت حقيقة ما يحدث.

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