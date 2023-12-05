الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضليل إسرائيلى أمريكى.. خبير: المشهد فى قطاع غزة عاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد في قطاع غزة عاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى، فالتضليل الإسرائيلي بشأن الحرب ما زال مستمرًا، والتصديق الأمريكي للرواية الإسرائيلية لم يتغير بعد، كما أن المخطط الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لم يختفِ كما يعتقد البعض.

وأضاف عسيلة، في لقائه مع الإعلامي محمد شردي، عبر برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، أن ما يحدث داخل قطاع غزة من قصف وحشي مستمر لكل شيء، يشكل خطرًا داهمًا على المنطقة بأكملها، ويعيد مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرة أخرى إلى الواجهة، وكذلك جاء نتيجة كسر الهدنة بين إسرائيل وحماس. 

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