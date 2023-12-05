الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء المتوفين والمصابين جراء تصادم سيارتين بالفيوم

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

حصلت «الدستور» على أسماء المتوفيين والمصابين جراء تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى أجرة "صندوق" على الطريق السياحي لبحيرة قارون الذي وقع مساء اليوم، قرب قرية تونس بدائرة مركز أبشواي، بسبب السرعة الزائدة وختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سيدات وإصابة 6.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف من مرفق إسعاف  محافظة الفيوم إلى مكان الحادث لنقل الجثة والمصابين لأقرب مستشفيات.

مصرع 6 أشخاص في الحادث

أسفر حادث الطريق السياحي لبحيرة قارون اليوم، عن مصرع 6 اشخاص وهم هديه علي اسماعيل 29 عاما، ومروان محمد السيد 6 سنوات، وعبد الرحمن سيد صالح 18سنه، و3 سيدات مجهولة الاسم والعنوان وتتراوح أعمارهم ما بين 22عاما، و46 عاما، و29 عامًا.

وجرى نقل الجثث الـ 6 إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفر الحادث عن 6 مصابين وهم: أكابر جودة مرسي 70 سنه اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيمن واشتباه Pc، ومعاذ محمد سيد عمره عاما اشتباه نزيف بالمخ،و ايمان عبد القادر رشاد 29 عاما اشتباه Pc واشتباه كسر بالساق اليمني، ومروان محمد السيد 6 سنوات اشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ، ومكاسب جودة مرسي 50 عاما اشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف المخ، وسعديه عبد النبي احمد 55 عاما اشتباه كسر بالترقوة اليمني

وجرى نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.

أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم تصادم سيارتين الطريق السياحي في الفيوم بحيرة قارون مركز إبشواي

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