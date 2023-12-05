"بالتل" الفلسطينية: عودة تدريجية للكهرباء وخدمات الإنترنت بوسط وجنوب غزة

عادت الكهرباء تدريجيًا إلى غزة بعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين، وفقًا لشركة الاتصالات الرئيسية الوحيدة المتبقية في القطاع.

وأعلنت شركة "بالتل" عن "العودة التدريجية" لخدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وفي مساء يوم الاثنين، أشارت شركة Netblocks لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن إلى المقاييس الحية التي أظهرت أن الجيب كان "في خضم تعتيم شبه كامل للإنترنت".

ونشرت شركات الاتصالات الأخرى، جوال وأوريدو، بيانات مماثلة بعد الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت الشرقي، معلنة عن استعادة شبكاتها في غزة، كما أعلنت Ooredoo: "بإمكانكم الآن التواصل مع قطاع غزة الحبيب بعد عودة خدماتنا التي كانت متوقفة منذ الأمس".

لبنان: جنديًا واصابة ثلاثة آخرون

وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي إن جنديا لبنانيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم إسرائيلي يوم الثلاثاء.

ويبدو أن هذه هي أول حالة وفاة لجندي لبناني، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله، في لبنان، إطلاق النار بشكل متكرر عبر الحدود منذ شهرين، باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار والغارات الجوية.

وقد قامت تقارير اعلامية واردة بمراجعة بيانات الجيش اللبناني حتى الآن، وهذه هي حالة الوفاة الأولى المذكورة.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني مطلع على الوضع العسكري في لبنان، وفاة أول عنصر في وزارة الدفاع الوطني اللبنانية.

ووقع الهجوم بالقرب من حدود لبنان مع إسرائيل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية قصفت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مناطق في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارة بطائرة بدون طيار في القطاع الجنوبي الأوسط بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصف في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى والغربية من الحدود.

وقصفت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية أهدافًا لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مواقع عسكرية للبنية التحتية، حسبما قال الجيش الاحتلال صباح الثلاثاء، مضيفًا أنه حدد عدة عمليات إطلاق من لبنان إلى إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة.