الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد السباحة ينظم وققة دعم للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة نجاحاته

الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة

نظم الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس وقفة تأييد لـ الرئيس السيسي لاستكمال مسيرته ونجاحاته في فترة رئاسة جديدة في الانتخابات المقرر إقامتها على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وقال إدريس إنه دعا لتنظيم لوقفة تأييد دعمًا للرئيس السيسي الذى شهدت الرياضة المصرية فى عهده تطورًا كبيرًا لم تشهده الرياضة المصرية من قبل.

أضاف أن الاتحاد المصري للسباحة نظم عديدا من بطولات كأس عالم، إضافة إلى بطولات إفريقية وعربية بفضل الإنشاءات والبنية التحتية التى حدثت في عهد الرئيس السيسي.

وتابع نائب رئيس اللجنة الأولمبية أن مصر نجحت فى الحصول على دورة الألعاب الإفريقية 2027 التى مقرر إقامتها في العاصمة الإدارية.

"الوطنية للانتخابات": بدء فرز الأصوات فى 30 مقرًا انتخابيًا بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 30 مقرا انتخابيا وبدء فرز الأصوات، لافتا إلى أنه يعمل حتى الآن 107 مقرات انتخابية تتلقى الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

أضاف بنداري في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الساعة الحالية تم فتح المقرات المحددة 137 مقرا انتخابيا.

وأكد البنداري أن الإقبال والكثافات العالية والتي لم تخف على أحد، أكدت وعي المواطنين ووطنيتهم موجها الشكر لهم على مباشرة كافة حقوقهم السياسية.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصرى للسباحة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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