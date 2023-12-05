حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنفذ نموذج محاكاة بـ5 لجان فى مطروح

نفذت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة مطروح، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية في 5 لجان: “زاهر جلال - التحفيظ القرآن - باحثة البادية - الشهيد أحمد عبدالكريم - مجمع أبوبكر” بمركز مرسي مطروح.

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية

وتابع عيسي أبوتمر، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية مع المندوبين باللجان بالتزامن مع سير العملية الانتخابية، مع توافد الناخبين لمقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح “أبوتمر” أن الهدف من نموذح المحاكاة توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها، والالتزام بتنفيذها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تدريب القوة البشرية أصحاب التوكيلات، على كيفية سير الانتخابات بطريقة صحيحة.

المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية

وأضاف النائب عيسى أبوتمر، أن المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية هو واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، فلا بد من التكاتف حول القيادة السياسية.

مشاركة المرأة

وشدد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح، على ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة في هذه الانتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، وتدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاه وطنها.

وتواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح الزيارات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية في مراكز المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي