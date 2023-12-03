الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة المرأة بـ"حماة الوطن" بمطروح تعلن تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها رسالة إلى الرئيس السيسى، قائلا: "عظيمات مصر كلهم وراك وزى ما أكرمتهم هيردوا الجميل وهيشاركوا فى الانتخابات".

_ المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن الدكتورة راندا مصطفى أمينة المرأة المركزية، وجهت بإنتاج فيديو للتوعية وحث المرأة المطروحية والسيوية علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنكون في مقدمة الصفوف.

_ دور المرأة المصرية

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، كأول أحزاب بمصر طالبت بترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يترك مناسبة وأثنى خلالها على دور المرأة المصرية، فهى رمز العطاء وتحمل بين ثغراتها تفاصيل مؤثرة، فهى حالة فريدة قادرة على تشكيل الوعى داخل المجتمع على مر تاريخ الوطن.

 

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جولاته الميدانية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالف من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل وتنسيقية الأحزاب، للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.

 

حزب حماة الوطن مطروح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الحشد الجماهيري فترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

رئيس "مرسى مطروح "يعلن جاهزية معدات المدينة للتعامل مع الأزمات والكوارث

أبناء سيوة فى زيارة للمسجد العتيق ضمن مبادرة تراثنا هويتنا لتعريف الأجيال بالتراث

وكيل "صحة مطروح" يناقش خطة التطوير والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفي العام

"حماة الوطن" بمطروح يعقد لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

200 لجنة فرعية لاستقبال 340 ألف ناخب في مطروح (إنفوجراف)

"حماة الوطن" بمطروح ينشر لافتات دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات (صور)

حماة الوطن بمطروح يعقد لقاءات لحشد المواطنين فى الانتخابات الرئاسية

افتتاح 3 مساجد بمدينة مرسى مطروح

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

"الوداع الأخير".. انهيار ريهام عبد الغفور داخل المستشفى خلال وداع والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح