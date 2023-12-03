أمانة المرأة بـ"حماة الوطن" بمطروح تعلن تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها رسالة إلى الرئيس السيسى، قائلا: "عظيمات مصر كلهم وراك وزى ما أكرمتهم هيردوا الجميل وهيشاركوا فى الانتخابات".

_ المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن الدكتورة راندا مصطفى أمينة المرأة المركزية، وجهت بإنتاج فيديو للتوعية وحث المرأة المطروحية والسيوية علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنكون في مقدمة الصفوف.

_ دور المرأة المصرية

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، كأول أحزاب بمصر طالبت بترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يترك مناسبة وأثنى خلالها على دور المرأة المصرية، فهى رمز العطاء وتحمل بين ثغراتها تفاصيل مؤثرة، فهى حالة فريدة قادرة على تشكيل الوعى داخل المجتمع على مر تاريخ الوطن.

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جولاته الميدانية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالف من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل وتنسيقية الأحزاب، للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.