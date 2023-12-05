"القاهرة الإخبارية": حزب الله ينفذ هجومًا على موقع "المطلة" الإسرائيلى

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذه هجومًا على موقع "المطلة" الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، مؤكدًا وقوع إصابات؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.



وقبل قليل، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًا للجيش اللبناني في منطقة العديسة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات المحتجزين، أثناء اجتماع مع المجلس الوزاري برئاسة نتنياهو، أنه لا إمكانية لاستعادة المحتجزين جميعًا الآن.