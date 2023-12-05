"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يخوض أشرس يوم له فى المعارك منذ بدء العملية البرية بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن رويترز، بأن قوات الاحتلال تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تتواجد في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقبل قليل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أثناء استهدافه مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء في غزة.

وأذاعت "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها اللقطات التي تظهر جريمة الاستهداف المباشر للمكان الذي تواجدت فيه سيارات الإسعاف لنقل جثامين الشهداء.