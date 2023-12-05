ارتفاع حصيلة ضحايا بركان إندونيسيا إلى 22 قتيلًا

ارتفع عدد القتلى نتيجة لثوران بركان في إندونيسيا إلى 22 شخصًا، بعد أن عثر رجال الإنقاذ على تسع جثث أخرى.

واستأنف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن المتنزهين العشرة المفقودين في جبل مارابي اليوم الثلاثاء، بعد توقفها مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وفق بي بي سي.

وقال مسؤولون إنه تم انتشال تسع جثث بعد الظهر، ولا يزال أحدهم مفقودا. ويخضع 12 من المتنزهين المصابين للعلاج في المستشفى، وأعاقت الانفجارات البركانية المتكررة في مارابي جهود الإنقاذ لعدة أيام.

وقال أحمد ريفندي، رئيس مركز المراقبة في مارابي، لوكالة فرانس برس ، إنه تم تسجيل خمسة ثورانات يوم الثلاثاء وحده، وقال "مارابي لا يزال نشطا للغاية. لا يمكننا رؤية ارتفاع العمود لأنه مغطى بالسحابة".

وقال رجال الإنقاذ لـ “بي بي سي نيوز إندونيسيا” إنهم يستغلون فترة الهدوء النسبي للبحث عن المفقودين، وإن جهود البحث عن آخر متجول مفقود ستستأنف يوم الأربعاء.

وقذف البركان سحابة من الرماد بارتفاع ثلاثة كيلومترات في الهواء يوم الأحد، مما غطى القرى المحيطة بالرماد، وكان هناك 75 من المتنزهين في المنطقة أثناء ثوران البركان، وتم إجلاء معظمهم وتلقوا العلاج من الحروق.

ويعد جبل مارابي، الذي يعني "جبل النار"، من بين أنشط البراكين في إندونيسيا البالغ عددها 127، ويحظى بشعبية كبيرة بين محبي رياضة المشي لمسافات طويلة. أعيد فتح بعض المسارات في يونيو الماضي فقط بسبب ثوران الرماد من يناير إلى فبراير. وحدث ثوران بركان مارابي الأكثر دموية في عام 1979، عندما توفي 60 شخصًا.

وأظهرت لقطات فيديو لثوران البركان يوم الأحد سحابة ضخمة من الرماد البركاني منتشرة على نطاق واسع في السماء، والسيارات والطرق مغطاة بالرماد.

وتناوب رجال الإنقاذ منذ أمس الإثنين، على حمل القتلى والجرحى عبر تضاريس الجبل الوعرة وعلى سيارات الإسعاف المنتظرة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وقال رودي رينالدي، رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في غرب سومطرة: "أصيب البعض بحروق بسبب الحرارة الشديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى".