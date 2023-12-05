الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا بركان إندونيسيا إلى 22 قتيلًا

بركان
بركان

ارتفع عدد القتلى نتيجة لثوران بركان في إندونيسيا إلى 22 شخصًا، بعد أن عثر رجال الإنقاذ على تسع جثث أخرى.

واستأنف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن المتنزهين العشرة المفقودين في جبل مارابي اليوم الثلاثاء، بعد توقفها مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وفق بي بي سي. 

وقال مسؤولون إنه تم انتشال تسع جثث بعد الظهر، ولا يزال أحدهم مفقودا. ويخضع 12 من المتنزهين المصابين للعلاج في المستشفى، وأعاقت الانفجارات البركانية المتكررة في مارابي جهود الإنقاذ لعدة أيام.

وقال أحمد ريفندي، رئيس مركز المراقبة في مارابي، لوكالة فرانس برس ، إنه تم تسجيل خمسة ثورانات يوم الثلاثاء وحده، وقال "مارابي لا يزال نشطا للغاية. لا يمكننا رؤية ارتفاع العمود لأنه مغطى بالسحابة".

txt

مُخطط إيطالى لإجلاء مئات الآلاف من محيط بركان كامبى فليجرى

وقال رجال الإنقاذ لـ “بي بي سي نيوز إندونيسيا” إنهم يستغلون فترة الهدوء النسبي للبحث عن المفقودين، وإن جهود البحث عن آخر متجول مفقود ستستأنف يوم الأربعاء.

وقذف البركان سحابة من الرماد بارتفاع ثلاثة كيلومترات في الهواء يوم الأحد، مما غطى القرى المحيطة بالرماد، وكان هناك 75 من المتنزهين في المنطقة أثناء ثوران البركان، وتم إجلاء معظمهم وتلقوا العلاج من الحروق.

ويعد جبل مارابي، الذي يعني "جبل النار"، من بين أنشط البراكين في إندونيسيا البالغ عددها 127، ويحظى بشعبية كبيرة بين محبي رياضة المشي لمسافات طويلة. أعيد فتح بعض المسارات في يونيو الماضي فقط بسبب ثوران الرماد من يناير إلى فبراير. وحدث ثوران بركان مارابي الأكثر دموية في عام 1979، عندما توفي 60 شخصًا.

وأظهرت لقطات فيديو لثوران البركان يوم الأحد سحابة ضخمة من الرماد البركاني منتشرة على نطاق واسع في السماء، والسيارات والطرق مغطاة بالرماد.

وتناوب رجال الإنقاذ منذ أمس الإثنين، على حمل القتلى والجرحى عبر تضاريس الجبل الوعرة وعلى سيارات الإسعاف المنتظرة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وقال رودي رينالدي، رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في غرب سومطرة: "أصيب البعض بحروق بسبب الحرارة الشديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى".

بركان إندونيسيا جثث المتنزهين جبل مارابي

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل| ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة