الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تتواجد الآن، في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصف قائد القيادة الجنوبية جيش الاحتلال، اللواء يارون فينكلمان، هذا اليوم بأنه “اليوم الأكثر كثافة منذ بداية العملية البرية من حيث الجرحي الذين قتلوا وعدد المعارك، واستخدام القوة النارية من الأرض والهواء".

خان يونس ودير البلح من الشمال إلى جنوب غزة



وتشير روايات من خان يونس ودير البلح إلى الشمال إلى ضربات إسرائيلية مكثفة، حيث تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها.

واضاف حسب “سي إن إن”: “منذ انتهاء فترة التوقف العملياتي، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جولتين من الضربات شملت عشرات الطائرات من جميع الأسراب القتالية.

وقال فينكلمان: “تم استخدام مئات الذخائر خلال الغارات على الأنفاق، وأعمدة العمليات، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أجل دعم حركة جنود المشاة في جيش الدفاع الإسرائيلي على الأرض”.

كما أبلغ الجيش الإحتلال الاسرائيلي عن معارك عنيفة شمالاً في منطقتي جباليا والشجاعية.