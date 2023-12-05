"مخابز الدقهلية" تنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى (صور)

نظّمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في الدقهلية، الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لأصحاب المخابز على مستوى المحافظة بمقر الغرفة في المنصورة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور السيد دائرة، وكيل وزارة تموين الدقهلية.

قال محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية، عضو الغرفة العامة، إن نزولنا والمشاركة فى الانتخابات باصواتنا لدعم الدولة المصرية ويبرز حالة وعى المصريين ويعزز تقديرات الموقف واللحظات الصعبة التي تحتاجها البلاد من مساندة قوية والظهور بمظهر حضاري يليق بدولتنا المصرية العريقة بالحضور الحاشد في أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية.

شعبة المخابز: الانتخابات الرئاسية فرصة فريدة للتعبير عن آرائنا

أضاف رئيس شعبة المخابز، أن الانتخابات الرئاسية فرصة فريدة للتعبير عن آرائنا واختيار المرشح الذى يحقق طموحاتنا، وتشكيل مسار مستقبلنا القادم وسط التحديات التى تواجه الدولة المصرية وبناء مستقبل يليق بنا وبحضارتنا، لافتة إلى أن ما تم خلال الفترة الماضية هي قاعدة للمرحلة المقبلة، والتي تتطلب وتحتاج الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات، واستقرار مصر.

وأكد أنه لا يمكن إنكار دور الرئيس السيسي في تحقيق التنمية في هذا الوطن، لأنه حقق إنجازات كبيرة واستقرارا كاملا فهو رجل المرحلة المقبلة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدي وتحقيق استقرار الوطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات وتحديات بالداخل والخارج.

وأضاف رئيس شعبة المخابز أنه فى عهد السيسى تم القضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه دون عناء وعلى مدار اليوم، فضلاً عن زيادة عدد الأفران بجميع انواعها وتم اتخاذ حزمة من تدابير الحماية لتأمين الغذاء بعد بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، تضمنت صرف حوافز توريد استثنائي، وتحدد أسعار بيع الخبز الحر، وزيادة المساحة المزروعة من القمح حتى لا يشعر المواطن بأى أزمة وفق المتغيرات الدولية والعالمية.

وأكد أن السيسي قام بالقضاء على أزمات ومشاكل أصحاب الأفران ومشاكل المواطنين في الحصول على الخبز الذى استلمها عقب حكم تنظيم الإخوان المتطرف الذى هدد المصريين والدولة المصرية بشكل مباشر وصريح، وظهرت أزمة الخبز فى عهدهم بشكل كبير، وكان هدفهم القضاء على الدولة المصرية لولا تصدى السيسى ووقوف الشعب والجيش والشرطة صفا واحدا وهذا لا ينكره أحد.

وقال رئيس الشعبة، إن المشاركة الانتخابية الكبيرة تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتغلق الطرق والأبواب أمام المتآمرين عليها بتشويه صورة الدولة لخدمة مصالح وأجندات خاصة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر