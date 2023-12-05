الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على بلدية المحلة بهدفى كريم طارق وكماتشو

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل بتقدم طلائع الجيش بهدفي نظيفين سجلهما كريم طارق ومحمد فتح الله كماتشو.

كان طلائع الجيش الفريق الأفضل طوال الشوط الأول وامتلك زمام المبادرة مع انطلاق صافرة البداية وفي المقابل قدم بلدية المحلة أسوأ شوط منذ بداية الدوري، وفي الدقيقة الرابعة سجل كريم طارق هدفا لطلائع الجيش ألغاه الحكم محمود وفا لوجود خطأ من المهاجم جودوين شيكا ضد مدافع بلدية المحلة.

استمر هجوم طلائع الجيش، وفي الدقيقة 23 مرر أحمد متعب كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريم طارق خلفية برأسه على يمين الحارس أحمد حسين ليتقدم طلائع الجيش بهدف.

الهدف الثاني جاء أيضا من ركلة ثابتة في الدقيقة 27 عندما تصدر عبدالرحمن أسامة لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية استقبلها محمد فتح الله كماتشو بشكل جيد وهيأها لنفسه وسددها على يسار الحارس.

بعد الهدف وفي الدقيقة 30 أصيب كريم طارق ولعب بدلا منه كريم حلاوة واحتسب الحكم محمود وفا أربع دقائق وقت بدل ضائع، في الدقيقة الأولى منها قام بطرد يوسف حسن لاعب بلدية المحلة لحصوله على إنذارين.

بدأ فريق بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد حسين في حراسة المرمى وهشام حافظ ومحمد عبدالرازق ونور الزموري وأحمد رضا في الدفاع وعبدالرحمن اللاهوني ويوسف حسن وماجد هاني ومحمد أميسي في الوسط وفيبو حكيم وحسام أشرف في الهجوم.

وبدأ فريق طلائع الجيش الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شعبان في حراسة المرمى وأحمد عبدالرحمن زولا وخالد سطوحي ومحمد فتح الله كماتشو وأحمد متعب وعبدالرحمن أسامة وحميد ماو وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا في الهجوم.