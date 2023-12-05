الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك: تصعيد ثنائي الشباب وجلسة مع اللاعبين استعدادًا للاتحاد

جلسة معتمد جمال مع
جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة دوري نايل.

في البداية، هنأ معتمد جمال اللاعبين بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على سوار الغيني برباعية دون مقابل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد معتمد للاعبين، أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح المتواجدة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت، والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري، خاصة أنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.

في نهاية الجلسة، شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل.

في السياق، قرر معتمد جمال تصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب 2003، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

يأتي ذلك وفقًا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، وشارك الثنائي في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع، بينما يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق الشباب مواليد 2023.

وشارك أحمد رفاعي ومحمد صلاح في المباراة الأخيرة لفريق شباب الزمالك 2003، أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.

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