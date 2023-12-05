الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح بقرار مهم بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

فتوح
فتوح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة فيما يتعلق بأحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم وإمكانية رفع عقوبة البيع.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق بيع فتوح خلال يناير المقبل بجانب الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال المصدر:"لا جديد في الأمر ولا تعليق على تصرفات فتوح الأخيرة والصور التي ينشرها على حسابه".

ونشر فتوح صورة لجماهير الزمالك ومغازلتهم خلال الساعات الماضية.

وتابع:"حضور فتوح لقمة الشباب أمام الأهلي قرار شخصي للاعب واللاعب مرتبط بتدريب قبلها".

وأضاف:"الشرط الوحيد لدينا لفتح صفحة جديدة مع فتوح والتراجع عن العقوبات الموقعة عليه هو قيامه بالتجديد على بياض".

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين وستكون في غاية الصعوبة.


طاقم التحكيم

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

الزمالك أحمد فتوح مصطفى الزناري محمد صبحى لجماهير الزمالك لقمة الشباب

مواد متعلقة

الزمالك يضع خطة جديدة للتعاقد مع الأجانب في ميركاتو الشتاء

10 بطولات ومليون دولار.. شروط الزمالك فى المدير الفنى الجديد

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

الزمالك يُحدد ميزانية التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

الزمالك يحسم قمة دوري الشباب بهدفين لهدف أمام الأهلي

عاجل.. طلبات صادمة.. تفاصيل مفاوضات إدارة الزمالك مع موسيمانى لتدريب الفريق

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر ماهر.. ورد اللاعب على الإدارة

احتفال لاعبى الزمالك بعيد ميلاد أوباما قبل مباراة سوار الغينى

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة