الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح بقرار مهم بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة فيما يتعلق بأحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم وإمكانية رفع عقوبة البيع.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق بيع فتوح خلال يناير المقبل بجانب الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال المصدر:"لا جديد في الأمر ولا تعليق على تصرفات فتوح الأخيرة والصور التي ينشرها على حسابه".

ونشر فتوح صورة لجماهير الزمالك ومغازلتهم خلال الساعات الماضية.

وتابع:"حضور فتوح لقمة الشباب أمام الأهلي قرار شخصي للاعب واللاعب مرتبط بتدريب قبلها".

وأضاف:"الشرط الوحيد لدينا لفتح صفحة جديدة مع فتوح والتراجع عن العقوبات الموقعة عليه هو قيامه بالتجديد على بياض".

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين وستكون في غاية الصعوبة.



طاقم التحكيم

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.