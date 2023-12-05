محافظ بورسعيد يلتقى الشباب الحاصلين على وحدات بمجمع الصناعات الثالث (صور)

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، في لقاء موسّع الشباب الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية الثالث، وذلك بمقر المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور د.عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واللجنة المشكلة لاختيار الشباب برئاسة المهندس محمد السيد.

وهنأ محافظ بورسعيد الشباب لاجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية التي أجريت بواسطة نخبة من المستثمرين، لافتًا إلى أنهم حصلوا على فرصة كبيرة ويجب استغلالها بالشكل الأمثل، كما حثهم على العمل الجاد والإخلاص حتى يصبحوا نماذج مشرفة لأنفسهم ولوطنهم، ويساهمون في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيجرى توفير تسهيلات للشباب وتقديم الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد، مؤكدًا أن المجمع الصناعي الثالث سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد