الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حكاية وطن".. تطوير استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء بالمطارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجح قطاع الطيران المدني في تطوير المطارات وتحديثها لتتوافق مع الشروط والضوابط العالمية، وشهد مطاري شرم الشيخ والغردقة ومطارات أخرى خلال الفترة الماضية، لخطة تطوير خاصة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية، خاصة أن فوائد دمج البعد البيئي في قطاع الطيران المدني.

 مطار القاهرة الدولي

وضع القطاع خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، في مطار القاهرة، ليكون نموذجًا استرشاديا في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول للطاقة الشمسية مع مركز تحديث الصناعة ووزارتي الصناعة والبيئة، كما تم إجراء دراسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ووزارة البيئة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة الي التوسع في استخدام الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED التي توفر استهلاك الطاقة في مقر الشركة القابضة وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ومراعاة البعد البيئي عند تحديد مسارات الطائرات واستخدامات الأراضي حول المطارات وإعداد سجل بيئي للمطارات المصرية يتضمن قياسات الضوضاء وعمل خطوط كونتورية للضوضاء حول المطارات.

المطارات الذكية: الطيران تعتمد مشروعات جديدة لتخفيض الانبعاثات الكربونية

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وزير الطيران: نسعى لتحويل المطارات المصرية لـ"صديقة للبيئة"

مطار برج العرب الدولي

مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية شهد أيضًا تنفيذ مشروع أول مبنى صديق للبيئة، وهو أول مشروعات منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة الذي يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة، لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف VRV، ما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية ومن المقرر تركيبها في المبنى الجديد وفقا لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا. 

مطار القاهرة الدولي مطارشرم الشيخ المطارات الطاقات المتجددة مطار برج العرب الدولي حكاية وطن

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