مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان بالدقهلية

لقيت ربه منزل مصرعها بمحافظة الدقهلية بعد أن صدمها قطار ميت غمر - الزقازيق بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة فتاة على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بعد أن صدمها احد القطارات.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص تبين أن القطار القادم من مدينة ميت غمر المتجه إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية صدم فتاة تدعى "أسماء محمد جودة الخواص"، وتبلغ من العمر 22 عامًا وهي ربة منزل ومقيمة في قرية ميت الفرماوي بمركز ميت غمر. واصطدم القطار بها على مزلقان السكة الحديد في قرية ميت الفرماوي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام بتصرف من النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن ذلك.