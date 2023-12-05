الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المستشار محمود فوزي رئيس حملة "السيسي" ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" الليلة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

يحل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة " على قناة "ON".

كانت لميس الحديدي قد استضافت مساء أمس الإثنين المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بينما استضافت الأحد المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى المعارض.

وتعد هذه هي آخر حوارات يجريها المرشحون قبل تصويت الناخبين فى الداخل والمتوقع أن يبدأ يوم 10 ديسمبر لثلاثة أيام، بينما انتهى تصويت الخارج الأحد 3 ديسمبر.

برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

https://fb.watch/oKO7hrla4k/?mibextid=Nif5oz

 المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى لتحقيق الاستقلالية الزراعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت تعيش على 14% من مساحتها بعد أن كانت تعيش على 7% فقط قبل عام 2014.

وقال “فوزي”، خلال لقائه الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "CBC"، إن هذا التوسع العمراني والزراعي يعود إلى البنية الأساسية والكهرباء والطرق التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من 11 محصولا زراعيا أو حيوانيا، وأن هناك خطة طموحة لزيادة هذا الرقم.

وأشار فوزي إلى أن الرئيس السيسي كان أول من فهم أهمية الأمن بالتنمية، وأنه اتخذ خطوات جادة لتنمية سيناء، حيث تم إنفاق 600 مليار جنيه على مشروعات تنموية في شبه الجزيرة، كما أعلن عن أن هناك مرحلة جديدة بتكلفة 360 مليار جنيه لتحقيق أهداف اقتصادية وأمنية في سيناء.

المستشار محمود فوزي محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي ضيف لميس الحديدي في كلمة أخيرة الليلة لميس الحديدي في كلمة أخيرة الليلة كلمة أخيرة الليلة كلمة أخيرة

مواد متعلقة

ناقدة فنية عن خطوة الـ 1000 عمل درامى بالهندية: جريئة وأتمنى لها النجاح

وفاء عامر لـ"الدستور": خطوة بث 1000 عمل درامى باللغة الهندية مهمة ومميزة

ليلى عبدالمجيد لـ"الدستور": خطوة الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية مهمة جدًا

أحمد خالد صالح يتلقى العزاء في الراحل طارق عبد العزيز

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

10 أعمال جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء

نهايتها حزينة.. يوسف الشريف وإنجى علاء قصة حب لـ14 عامًا

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة