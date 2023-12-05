الأنبا بشارة جودة يختتم اجتماع لجنة التكوين الدائم للكهنة

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي، استكمالا لأعمال لجنة التكوين الدائم للكهنة، وقال رئيس اللجنة في كلمته: “إننا نحمل رسالة رجاء في وسط عالم يعاني من قلة الرجاء والأمل”.

توزيع مستويات التكوين على الكهنة

وأضاف أنه تم توزيع مستويات التكوين على الكهنة المرسومين، وتقسيمهم إلى ثلاث مراحل:

١-من سنة حتى عشر سنوات

٢-والمرحلة الثانية من عشر سنوات حتي ما أعلى.

٣- والثالثة خاصة بالكهنة المتزوجين وعائلاتهم.

وتم تحديد عمل ندوة لكل مرحلة خاصة بها، واختتم اللقاء بالبركة.

من جهة أخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، افتتحت أمس، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وشارك في اليوم نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، حيث بدأت الرياضة الروحية بمسبحة قلب يسوع، أعقبها كلمة ترحيبية من مطران الإيبارشية، بالأب عماد كميل، الذي تحدث حول "روحانية المزامير وصلاة القلب"، متأملًا في المزمور الأول.

وأوضح الأب عماد معنى الطوبى، التي معناها الفرح، حيث إنها مرتبطة بطريق القداسة، ثم تحدث عن الأزمة الكامنة في حياة المكرس وهو غياب الفرح، وبالتالي البعد عن طريق القداسة، كما أطلق عليها اليأس الخفي، أي نعيش ممارسات حياتية، بدون هدف، أو معني، بدون الشعور بالتقصير في حياتنا.

واستكمل الأب عماد مفهوم أن نصل إلى صلاة القلب، ومناجاة الرب في داخلنا، حتى تعود الحرارة، والصحوة الروحية لحياتنا المكرسة، ونقدم حياتنا عربون حب لمن أحبنا أولًا. فالحل دائمًا ينبع من القلب.

كما افتتح مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

تقام الرياضة الروحية في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، حيث رحب راعي الإيبارشية، بالأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، رئيس دير سانت أوجيني، ببورسعيد.

وسيلقي الأب صموئيل موضوعات الرياضة الروحية بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديدًا"، كدة تضمن اليوم الافتتاحي من الرياضة أيضًا عددًا من الفقرات الروحية المتنوعة.

