الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمير قطر: عار على المجتمع الدولي السماح باستمرار جرائم الاحتلال في غزة

أمير قطر
أمير قطر

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، إن القمة الخليجية الـ44 لدول مجلس التعاون الخليجي تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأضاف الأمير تميم خلال كلمته في القمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، إنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة.

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وأكد أمير قطر أن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

وتابع تميم بن حمد "نجدد إدانتنا لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات".

ودعا أمير قطر لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، متابعا "للمأساة وجه آخر هو صمود الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل كافة حقوقه المشروعة".

ويبحث القادة الخليجيون في القمة اليوم، عددا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، بجانب بحث ومناقشة سبل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وفي تغريدة سابقة له علي موقع إكس، قال أمير قطر "أرحّب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر، اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44". 

وتابع بن حمد "القمة تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

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الصحة العالمية: اضطررنا لنقل إمدادات طبية من جنوب غزة

وسبق، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة؛ وذلك بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه.

وأوضحت المنظمة- في بيان أوردته على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه "تم الاتصال بالمنظمة صباح أمس، لإبلاغها بنقل أكبر عدد ممكن من الإمدادات الطبية من أحد المستودعات في غزة، الواقع في منطقة صدرت أوامر بإخلائها، وقد يصبح الوصول إلى أماكن التخزين أمرًا صعبًا خلال الأيام المقبلة بسبب العمليات البرية".

امير قطر غزة الكارثة الإنسانية الدوحة إسرائيل جرائم إبادة

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