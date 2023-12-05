الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": "الدفاع المدنى" يؤكد عدم وجود مناطق آمنة فى قطاع غزة

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أكد الدفاع المدني بغزة عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، وأن القصف يصل إلى كل مربع بالقطاع، وذلك وفقًا لخبرعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل. 

الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية

وأوضح الدفاع المدني بغزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليًا، خاصة أن الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية، مطالبًا بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بغزة عن استشهاد ثلاثة أفراد من طاقمه وفقدان رابع؛ جراء قصف نقطة السنافور في قطاع غزة.

الدفاع المدني بغزة قطاع غزة غزة

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