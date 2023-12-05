"القاهرة الإخبارية": "الدفاع المدنى" يؤكد عدم وجود مناطق آمنة فى قطاع غزة

أكد الدفاع المدني بغزة عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، وأن القصف يصل إلى كل مربع بالقطاع، وذلك وفقًا لخبرعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية

وأوضح الدفاع المدني بغزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليًا، خاصة أن الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية، مطالبًا بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بغزة عن استشهاد ثلاثة أفراد من طاقمه وفقدان رابع؛ جراء قصف نقطة السنافور في قطاع غزة.