"القاهرة الإخبارية": ارتقاء 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ارتقاء 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في الضفة

فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحامات لمدن وقرى في الضفة، مما رفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 3500 معتقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف آلية للاحتلال الإسرائيلي قرب مخبز العودة شرق خان يونس.