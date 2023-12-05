الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ارتقاء 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ارتقاء 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

 قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في الضفة

فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحامات لمدن وقرى في الضفة، مما رفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 3500 معتقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف آلية للاحتلال الإسرائيلي قرب مخبز العودة شرق خان يونس.

الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قوات الاحتلال فلسطين الفصائل الفلسطينية آلية للاحتلال الإسرائيلي

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