حكاية وطن.. "مشروع مستقبل مصر" باكورة الدلتا الجديدة وقاطرة الزراعة

يقع مشروع مستقبل مصر على امتداد محور روض الفرج الضبعة الجديدة وهو الطريق الذي تم إنشاءه ضمن المشروعات القومية للطرق بطول ١٢٠ كيلو متر وعمق ٧،٦ كيلو متر، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

مشروع مستقبل مصر

جرى تقسيم المشروع إلى ٦٠ طريقا طوليا و٣٥ طريقا عرضيات مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ألف فدان، ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وبكورة مشروع الدلتا الجديدة التحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفاقد والمساحة المستهدف استصلاحها ١،٠٥ مليون فدان من إجمالي ٢،٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

يجري نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالي طول ١٧٠ كيلو مترا عن طريق ١٧ محطة رفع تصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة ٧٠٠ مليون متر مكعب يوم ومنها إلى أراضي المشروع، ويعتمد المشروع على خزانات مياه جوفية وهي ثلاث خزانات الأبوسين والمايوسين والمغرة وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه.

ويشرف المشروع على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم لمساحة 16 ألف فدان بإجمالي ١٨٠ صورة زراعية إسباني ومصري لزراعة محاصيل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية وزراعات الفاكهة وزهور القطن بغرض التصدير، ويشرف المشروع أيضا على تنفيذ مشروع المنيا وبني سويف لاستصلاح ٨٠ ألف فدان.

مشروع استصلاح ٥٠٠ ألف فدان بمحور الضبعة:

يقام مشروع استصلاح ٥٠٠ ألف فدان بمحور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر بالقرب من الدلتا الجديدة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو أو البرية أو الجوية ومتوسط الحدود الإدارية لمحافظة مطروح والبحيرة والجيزة، وحصر لمساحة ٦٨٨ ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من ٩٠% من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ ٥٠٠ ألف فدان وعلى رأس المحاصيل محصول القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة وستنشأ محطة عملاقة بطاقة ٦ ملايين متر مكعب يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى.