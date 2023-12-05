الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تستعرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء

نائب وزير الأسكان
نائب وزير الأسكان

عقد  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية، لاستعراض موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، والتحديات التي تواجه المنظومة، حيث حضر الاجتماع  مسئولو المرافق بالوزارة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بمشروعات البنية الأساسية  بمحافظة جنوب سيناء، وطبقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الملامح الرئيسية للمخطط العام التفصيلي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، حتى سنة الهدف 2025، والذي أوضح أن الطاقات الحالية لإنتاج مياه الشرب بالمحافظة تكفي الاحتياجات المطلوبة حتى سنة الهدف، وجارٍ التنسيق من أجل تحسين وتطوير حالة الشبكات، لضمان الاستفادة الكاملة من انتاج مياه الشرب حاليًا بالمحافظة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ التنسيق للتركيز على تطوير الشبكات، لتحقيق الهدف المنشود، نظرًا لتناثر التجمعات البدوية بما يمثل تحديا كبيرًا، بهدف توزيع حصص المياه على مستحقيها بأقل تكاليف، وعلى ضوء المتاح حاليًا من إنتاج محطات تحلية مياه البحر، بما يكفي تلبية الاحتياجات حتى سنة الهدف ويزيد.

اتجاه حكومي للحفاظ على الموارد والأصول المتاحة

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق الكامل بين ما جاء بالمخطط العام لمحافظة جنوب سيناء، وما هو منفذ حاليًا، بهدف الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة من المحطات والشبكات، مع الاتجاه لعمل الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات، قدر الإمكان، بدلا من إنشاء محطات جديدة، مشيرًا إلى اتجاه الدولة للحفاظ على الموارد والأصول المتاحة، وضغط حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية القطاع بالمحافظة.

 كما وجه الدكتور سيد إسماعيل بالاهتمام بوضع الخطط اللازمة للاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والحمأة الناتجة عنها، لتلبية احتياجات الري، والتنسيق مع محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن،  للحفاظ على مياه الشرب، وعدم استخدامها لأغراض الري والزراعة. 

ووجه الدكتور سيد إسماعيل بتكثيف الجهود لتوزيع تلك الحصص من المياه بصورة عادلة على المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، وذلك من خلال خطة تضمن تحقيق ذلك بصورة آمنة، ومن خلال برنامج زمني محدد، وبصورة تضمن الاستغناء عن الخطوط الناقلة للمياه، لتقليل التكاليف والفاقد من المياه الذي يتم استهلاكه بصورة غير رسمية، حيث إن مشروعات تحلية المياه بالمحافظة، قد أظهرت الدراسات كفاية طاقاتها الإنتاجية التصميمية لتلبية احتياجات محافظة جنوب سيناء حتى سنة الهدف وتزيد. 

وأوضح مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  خلال استعراض الموقف التنفيذي لمشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة دهب من 4 إلى 8 آلاف م3/يوم وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، أنه يجرى حاليًا اتباع أحدث أساليب معالجة مياه الصرف الصحي، لتحسين جودة المياه المنتجة لحين الانتهاء من إحلال ورفع كفاءة المحطة، وذلك بالتنسيق مع المعاهد القومية المتخصصة في هذا المجال. 

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والانتهاء من  أعمال التطوير بمحطة دهب، مع الاهتمام بالسبب النهائي لصرف المياه المعالجة والاستفادة منها بصورة آمنة واقتصادية برى الغابة الشجرية المخصصة للمحطة، وري المسطحات الخضراء سواء بالمدينة، أو المنشآت السياحية.

 

سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية سلسلة الاجتماعات الدورية مشروعات مرافق مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

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