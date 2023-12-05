الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تقدم لآليات الاحتلال في جنوب قطاع غزة

لآليات الاحتلال في
لآليات الاحتلال في جنوب قطاع غزة

كشفت منى عوكل مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، عن تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستهدافه عدة أحياء في جنوب غزة ادعى أنها آمنة.

وأضافت اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال طلب من سكان شرق خان يونس إخلاء منازلهم فورا.

وفي وقت سابق من اليوم، انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها بعد تدمير كبير للبنية التحتية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال أحدث دمارًا هائلًا بالبنية التحتية في جنين.

قطع الكهرباء عن جنين

وقالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن جيش الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن مدينة جنين ومخيمها، وينشر القناصة على أسطح المنازل في المخيم.

وأضافت "السلامين"، أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء جنين، وهناك أكثر من 50 مركبة عسكرية و4 جرافات اقتحمت جنين، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

كذلك سقط عدد من الشهداء إثر استهداف الاحتلال لأبنية سكنية في جباليا شمال قطاع غزة.

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