الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل ضبط بـ2.4 كيلو حشيش فى الشروق

حبس عامل
حبس عامل

قررت  نيابة الشروق وبدر، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.4 كيلو جرام بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

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إحالة المتهم بحيازة 500 أمبول مخدر داخل سيارة لتوزيع الأدوية للجنايات

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل له معلومات جنائية، بحوزته 2.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزته أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش مدينة الشروق

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ضبط عامل بحوزته 2 كيلو حشيش في الشروق

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