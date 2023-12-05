الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: شهيد فى قلنديا وإصابة 4 فى مخيم الدهيشة برصاص الاحتلال

شهيدا
شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 4 في مخيم الدهيشة بـبيت لحم برصاص الاحتلال إحداها حرجة للغاية، ووقوع شهيد برصاص الاحتلال في قلنديا شمال القدس، وذلك وفقًا لخبر عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، بارتفاع أعداد الشهداء إلى 15899 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 70% منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الإثنين، إن مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مطالبًا بتفعيل القانون الإنساني لحماية المستشفيات.

الصحة الفلسطينية فلسطين مستشفيات غزة القدس

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