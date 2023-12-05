الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عتبات البهجة".. الفخرانى يكشف عن مسلسله الجديد فى رمضان 2024 (فيديو)

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

 أعلن الفنان القدير يحيى الفخراني، عن مشاركته في مسلسل "عتبات البهجة" الذي سيعرض في رمضان 2024.

 

وقال الفخراني، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، إن المسلسل من تأليف الكاتب الشهير مدحت العدل، وإخراج المبدع مجدي أبو عميرة، اللذين سبق وأن تعاون معهما في نجاحات فنية كبيرة مثل "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

 

ووصف الفخراني، المسلسل بأنه عمل اجتماعي إنساني يروي قصة الجد وأحفاده، ويتناول مشاكل وهموم الأسرة المصرية بأسلوب شيق وممتع، مشيرا إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية أصلية، ويتكون من 15 حلقة فقط، وأنه تم الانتهاء من كتابة 7 حلقات منها حتى الآن.

 

وأكد أنه يسعى لإنهاء تصوير المسلسل قبل شهر رمضان بفترة كافية، حتى لا يتعرض للضغط أو التسرع في العمل، معربا عن سعادته بالعمل مع مجدي أبو عميرة، مؤكدا أنه مخرج متمكن ومخلص، وأنه يفهم رؤية الكاتب مدحت العدل جيدا، ويحولها إلى لوحات فنية رائعة، وتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد، وأن يضيف لمسة جديدة للدراما الرمضانية.

يحيي الفخرانى عتبات البهجة رمضان 2024 قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مدحت العدل مجدي أبو عميرة يتربى في عزو مسلسل

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم محيط مستشفى جنين

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

هل انتهت أزمته مع الزمالك.. فتوح يثير الجدل بستوري على إنستجرام

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": 98 شاحنة مساعدات مصرية وصلت غزة اليوم (فيديو)

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة