"عتبات البهجة".. الفخرانى يكشف عن مسلسله الجديد فى رمضان 2024 (فيديو)

أعلن الفنان القدير يحيى الفخراني، عن مشاركته في مسلسل "عتبات البهجة" الذي سيعرض في رمضان 2024.

وقال الفخراني، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، إن المسلسل من تأليف الكاتب الشهير مدحت العدل، وإخراج المبدع مجدي أبو عميرة، اللذين سبق وأن تعاون معهما في نجاحات فنية كبيرة مثل "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

ووصف الفخراني، المسلسل بأنه عمل اجتماعي إنساني يروي قصة الجد وأحفاده، ويتناول مشاكل وهموم الأسرة المصرية بأسلوب شيق وممتع، مشيرا إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية أصلية، ويتكون من 15 حلقة فقط، وأنه تم الانتهاء من كتابة 7 حلقات منها حتى الآن.

وأكد أنه يسعى لإنهاء تصوير المسلسل قبل شهر رمضان بفترة كافية، حتى لا يتعرض للضغط أو التسرع في العمل، معربا عن سعادته بالعمل مع مجدي أبو عميرة، مؤكدا أنه مخرج متمكن ومخلص، وأنه يفهم رؤية الكاتب مدحت العدل جيدا، ويحولها إلى لوحات فنية رائعة، وتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد، وأن يضيف لمسة جديدة للدراما الرمضانية.