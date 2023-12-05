الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص ويتناقش معه في تفاصيل غاية في الدقة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تحدث معه في أول اجتماع بعد تكليفه بالوزارة عن عدد المعلمين، وعن طبيعة المناهج هل تختص بالمادة العلمية أو بنواحي الشخصية، كما سأل الرئيس عن ميزانية تشغيل المدرسة.

وأكد أن الرئيس السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا وهو متابع ومنصت للحديث ويجري حوارًا لكي يكون هناك قناعة بالحوار، مشيرًا إلى التعليم الفني أخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس، وكذلك المدارس المتميزة وجودة التعليم حتى الغياب في المدارس. 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

رضا حجازي الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم متخصص المادة العلمية

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