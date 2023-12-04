وزير التعليم لـ"الشاهد": تلقيت خبر تكليفي بالوزارة بـ"مسؤولية كبيرة"

قال د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة بمسئولية كبيرة، وذلك كونه عمل في عدة مجالات حيث كان رئيسًا للقطاع العام ثم نائبًا للوزير.

أضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا كان بالإضافة إلى عمله كأستاذ في المركز القومي للامتحانات، مؤكدًا أنه كان يشعر أن التحديات كبيرة خاصة أن قناعة المجتمع المصري بالتطوير وأهميته كانت غير واضحة وتواجه بمقاومة، مؤكدًا أنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة بمسئولية كبيرة؛ لأنه على علم بالتحديات الموجودة بها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.