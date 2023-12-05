الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": 98 شاحنة مساعدات مصرية وصلت غزة اليوم (فيديو)

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" في معبر رفح، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل كبير، بعد أن تعرضت المستشفيات والمرافق الصحية للقصف الإسرائيلي، وأن الصليب الأحمر وغيره من المنظمات الدولية أصدرت بيانات تندد بالدمار والخسائر البشرية في القطاع.

وأشار “الغنام” في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إلى أن معبر رفح يشهد حركة نشطة لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، موضحا أن 98 شاحنة مصرية وصلت اليوم إلى القطاع، تحمل مواد غذائية وطبية وملابس ومواد تنظيف، وأن شاحنتين تحملان 65 ألف لتر من الوقود دخلتا أيضا لتسهيل عمل المنظمات الدولية في نقل المساعدات داخل القطاع.

وأكد الغنام، أن هذه المساعدات تأتي من المجتمع المدني المصري، الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته، وأن هناك زحاما شديدا للمساعدات قبل الدخول إلى أنفاق تحيا مصر، التي تربط بين مصر وغزة.

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عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": 98 شاحنة مساعدات مصرية وصلت غزة اليوم (فيديو)

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