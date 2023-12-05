حماس تنفى ارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسى خلال "طوفان الاقصى"

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الإثنين، إن مزاعم ارتكاب جنودها جرائم اغتصاب وعنف جنسي خلال، عملية 7 أكتوبر هي "أكاذيب إسرائيلية لا أساس لها من الصحة"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأدانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأسبوع الماضي ما قالت إنه "الفظائع القائمة على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي على نطاق واسع خلال تلك عملية طوفان الاقصى".

وتقول شرطة الاحتلال الاسرائيلي، إنها جمعت أدلة على أكثر من 1500 حادثة عنف جنسي ارتكبها مسلحون اقتحموا بلدات إسرائيلية وقواعد عسكرية، تتراوح بين عمليات اغتصاب جماعي مزعومة وتشويه الجثث، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت حماس في بيانها الصادر يوم الاثنين، إن هذه الاتهامات جزء من “حملات صهيونية تروج لأكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية”.