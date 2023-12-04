الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المناسترلي": يجب حصر المنتجات التي نستوردها لتحويلها إلى فرص استثمارية داخل البلاد

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الصناعة أمرها بأيدينا وإذا تم وضع خطة سنكون قادرون على تنفيذها لكن قطاع السياحة يتأثر سريعا بالسلب والإيجاب. 


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".

 

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بدء صالون التنسيقية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم (فيديو)

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل"


وأضاف أنه لتشجيع الاستثمار لابد أن يكون هناك رؤية للمشاريع التي يتم الترويج لها، ولابد من ترويج خارجي، وهذا يستدعي دخول القطاع الخاص، موضحًا أنه من بين خطط الحملة أن يتم حصر قائمة من منتجات التي يتم استيرادها لتحويلها إلى فرصة استثمارية داخل البلاد ونعطي تسهيلات وحوافز غير مسبوقة لتقليل الواردات.


وأكد ضرورة القضاء على البيروقراطية لتشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يقوم بتوطين صناعة غير موجودة.


أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

الدكتور إبراهيم المناسترلي حازم عمر الصناعة قطاع السياحة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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