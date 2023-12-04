الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الدكتور محمد سالم لـ"التنسيقية": الملف الاقتصادى أولوية الانتخابات الرئاسية حول العالم

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الملف الاقتصادي يكون على رأس أولويات المرشحين في أي انتخابات رئاسية حول العالم، مُشيرًا إلى أن الرئيس القادم يواجه تحديات كبيرة فيما يخص الملف الاقتصادي على رأسها ارتفاع مستويات التضخم.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم". 

وأضاف سالم أن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا وراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم حاليًا، إلا أن هناك مشكلات لكن لدينا أيضًا مشكلات أخرى مزمنة مثل الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يؤثر على زيادة معدلات الدين الخارجي، وكذلك مشكلات تتعلق بالإنتاجية وتسرب العملة الصعبة خارج الجهاز المصرفي، والثقة بالحكومة، مشيرًا إلى أن هناك أمورا صعبة ستكون خارجة عن إرادة أي رئيس قادم لمصر، خاصة في ظل تأخر المراجعة الدورية لبرنامج صندوق النقد.

الدكتور محمد سالم لـ «صالون التنسيقية»: الملف الاقتصادي دائما ما يكون الشغل الشاغل للجميع في الانتخابات الرئاسية حول العالم  

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بدء صالون التنسيقية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم (فيديو)

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ممثل حملة المرشح حازم عمر لـ«صالون التنسيقية»: إصلاح الإدارة المحلية أولويتنا


وأوضح أن الفترة الماضية شهدت استثمارات في البنية التحتية بشكل كبير، ولكن هناك مشكلات في الأولويات، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة التنافسية للقطاع الخاص. 


أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلا عن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

الدكتور محمد سالم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الملف الاقتصادي انتخابات رئاسية التنسيقية

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