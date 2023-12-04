الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يحمل "حماس" مسؤولية انهيار مفاوضات تجديد الهدنة مع إسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الهدنة التي استمرت أسبوعا والتي شهدت إطلاق سراح عشرات المحتجزين، انهارت بسبب رفض حركة حماس إطلاق سراح المزيد من النساء.

وأكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن “لن تهدأ” حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، الذين يقدر عددهم بـ 137 محتجزا، بما في ذلك تسعة أمريكيين.

وأضاف أن إصرار حماس على الاستمرار في احتجاز النساء يعني أن الطريق إلى هدنة جديدة سيكون مسدودًا.

وتابع: "في الوقت الحالي، ترفض حماس إطلاق سراح النساء المدنيات اللاتي كان ينبغي أن يكن جزءًا من الاتفاق. وهذا الرفض من جانب حماس هو الذي أدى إلى إنهاء اتفاق الرهائن، وبالتالي نهاية وقف الأعمال العدائية".

وقال سوليفان إنه أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع "مكالمات هاتفية مكثفة مع شركاء في إسرائيل ومصر وقطر ودول أخرى"، وقد التقى هو وجو بايدن مع عائلات بعض الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين، مضيفًا: "أستطيع أن أخبرك أن الأمر لم يصبح أسهل. ما تمر به هذه العائلات هو أمر مؤلم. إنه أمر مؤلم للقلب، ولا يمكن تصوره، ولا يمكن تصوره لأي منا".

وأردف: "نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، وبمشاركته ومشاركته المباشرة، لمحاولة إعادة كل هؤلاء الأمريكيين إلى وطنهم وكذلك جميع الرهائن".

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