مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تؤمن أن إسرائيل لا تلتزم بقواعد القوانين الدولية

قالت لوري واتكينز، مستشارة أوباما السابقة، إن الولايات المتحدة كانت واضحة حول موقفها مما يحدث في غزة خاصة بعد حديث نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي آية لطفي، والذماع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خطة واضحة جدًا للتعامل مع ما قاله نتنياهو وما يبدو عليه الوضع، مؤكدة أن الولايات المتحدة ترفض الحصار والتهجير، وأنها كانت واضحة فيما ستدعمه وما لا تدعمه.

وأكدت أن أمريكا تؤمن أن إسرائيل لا تلتزم بقواعد القوانين الدولية وهذا مهم على الولايات المتحدة لأنهم صارمين في لهجتهم.

الولايات المتحدة يمكنها الضغط على إسرائيل

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الضغط على إسرائيل ولكنها لا تلتزم والولايات المتحدة لن تدعم ولن تمول هذا الأمر.