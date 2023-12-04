الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العربية للتصنيع" تكشف مميزات الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

اللواء مختار عبد
اللواء مختار عبد اللطيف

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إننا نتعاون مع القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة قادرة على حماية الوطن ضد أي تهديد.

أضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصفّحة قادر 1 مصرية 100% من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن الذخائر الجوية "عائلة حافظ" استخدمت لأول مرة في ضرب أهداف الإرهابيين بسيناء، خلال مكافحة القوات المسلحة للإرهابيين في أرض الفيروز.

وكشف رئيس هيئة التصنيع مميزات الذخائر الجوية عائلة حافظ، مؤكدًا أنها قادرة على اختراق الخرسانة المسلحة بسمك 180 سم.

رئيس الهيئة العربية اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع القوات المسلحة على مسئوليتي صدى البلد

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