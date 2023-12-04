"العربية للتصنيع" تكشف مميزات الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إننا نتعاون مع القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة قادرة على حماية الوطن ضد أي تهديد.

أضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصفّحة قادر 1 مصرية 100% من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن الذخائر الجوية "عائلة حافظ" استخدمت لأول مرة في ضرب أهداف الإرهابيين بسيناء، خلال مكافحة القوات المسلحة للإرهابيين في أرض الفيروز.

وكشف رئيس هيئة التصنيع مميزات الذخائر الجوية عائلة حافظ، مؤكدًا أنها قادرة على اختراق الخرسانة المسلحة بسمك 180 سم.